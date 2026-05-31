Называете Ивана только Ваней? Как правильно обращаться к мужчине на украинском

Эти формы почти забыты

Большинство украинцев знают имя Иван и часто используют его в повседневной жизни. Однако далеко не все догадываются, что это имя имеет целый ряд благозвучных украинских форм, некоторые из которых сегодня услышаны крайне редко.

Языковед Адам Диденко рассказал об интересных вариантах обращения. Среди них были:

Иванко;

Ивасык;

Ивась;

Ивашко;

Иванчик;

Иванцо;

Ивасенько;

Ивасечко;

Ивасюнь;

Ивасюненько;

Ивасюнечко.

Что означает это имя

Имя Иоанн является одним из самых распространенных мужских имен в мире. Оно произошло от древнееврейского имени Йоханан, которое переводится как "Бог милостивый" или "Бог проявил милость".

Со временем это имя распространилось благодаря греческой и латинской традициям, а позже закрепилось в украинском языке в форме "Иван". Его основное значение связывают с Божьей милостью и благословением.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к мужчинам по имени Максим на украинском. Популярные формы "Максик" или "Масик" не соответствуют языковым нормам. Вместо этого существуют удельно украинские варианты, которые звучат естественно и благозвучно.