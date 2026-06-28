СМИ раскрыли неожиданную позицию Трампа по Путину: ИИ ответил, пойдет ли он против него

В Европе сомневаются в реальных шагах Вашингтона

Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выражал недовольство российским главой Владимиром Путиным и говорил об усилении давления на РФ. Кроме того, он допускал отказ от "анкориджских договоренностей", согласно которым Штаты якобы были готовы признать сохранение российского контроля над Донбассом в рамках возможного мирного урегулирования.

Об этом рассказали два чиновника, которые присутствовали на саммите, пишет Axios. При этом, среди участников G7 сохраняются сомнения относительно готовности Трампа предпринять реальные шаги для усиления давления на Москву.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет", — сказал один из чиновников.

Стоит отметить, что Дональд Трамп на G7 встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, но перед этим говорил с Путиным, а уже после саммита заявлял, что Украина сейчас "довольно хорошо справляется" с войной.

Пойдет ли Трамп против Путина?

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, каков шанс, что американский президент может начать действовать против Путина.

По мнению цифрового разума, Дональд Трамп "играет в крутого парня, но ему не очень верят". ИИ выделил несколько факторов, которые свидетельствую об этом:

Американский президент много обещает, но мало делает, как говорит искусственный интеллект. В этой ситуации европейские лидеры уже не верят, что тот готов действительно надавить на Путина.

Как отмечает Gemini, для Трампа политика — это торговля. Он не любит ни Путина, ни Украину просто так. То есть, глава Белого дома рассматривает всё с точки зрения выгоды американцам и лично ему. "Если Путин согласится на его условия, Трамп будет с ним дружить, но если будет обратный сценарий, он может разозлиться и начать давить по-настоящему".

Трамп хочет быть основным в этой истории. Он разговаривал и с Зеленским и с Путиным и, по мнению ИИ, президент США хочет показать, что именно он решает, как закончится война.

Подводя итог, цифровой разум отметил, что Дональд Трамп не будет "воевать" с Путиным просто за идею. Однако если "Путин обидит его", Трамп может ответить для того, чтобы показать, кто главный.

Мнение ИИ Gemini / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Кулеба рассказал о главных слабостях Дональда Трампа и почему ему нужна победа в Украине.