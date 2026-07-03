Не только Патрушев: эпичный конфуз банкира на встрече с Путиным показали в сети

Глава ВТБ отметился странной оговоркой при встрече с российским лидером

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Глава РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой последний не смог выговорить отчество российского диктатора.

Соответствующее видео опубликовало ТАСС в пятницу, 3 июля.

В самом начале своего доклада (на 11-й секунде видео) глава ВТБ Андрей Костин оговорился и вместо "Владимир Владимирович" отчетливо произнес "Владимир Ильич", перепутав отчество Путина с отчеством Ленина. Так ролик прокомментировала нейросеть Gemini.

Мы просмотрели видео несколько раз, и в речи банкира человеческое ухо улавливает "Юрьевич". Как бы там ни было, на настоящее отчество главы Кремля произнесенное Костиным вообще не похоже.

Стоит отметить: российский лидер настолько потерял авторитет даже в своей стране, что чиновники уже не считают нужным запоминать его имя и отчество. Ведь случай с Костиным не первый.

Так, в мае вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, сын помощника президента РФ, которого ранее называли вероятным преемником Путина, "зажевал" слова и назвал его "Пал Лаич".

Однако некоторые из пользователей услышали там "Иванович" и, возможно, это не случайность. Появилась версия, что чиновник знал, что общается с двойником. "Телеграф" создал несколько мемов и предположил, что произойдет с этой "копией" Путина после громкого разоблачения.