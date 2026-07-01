Путина турнут из президентского кресла до конца года? Ставки на отставку взлетели, сколько можно заработать

В мире все больше сомневаются в главе России

На популярной платформе Polymarket взлетели ставки на то, что Владимир Путин не сможет удержаться в президентском кресле до конца 2026 года. Все больше участников прогнозируют смену власти в РФ и голосуют за это своими долларами.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные платформы. Согласно им, общая сумма ставок на это событие уже превысила 12 миллионов долларов. Но самое интересное, что вероятность ухода российского лидера всего за несколько дней практически удвоилась — с 9 до 17% с последующим откатом до 14%. Это самый большой скачок за последний месяц, который наглядно показывает, что трейдері все больше склоняются к такому развитию событий.

Примечательно, что на таких рынках часто делают ставки инсайдеры. К примеру, американский оперативник, владея конфиденциальной информацией, поставил на похищение Мадуро еще до начала операции и выиграл 400 тысяч долларов. Но потом его арестовали и обвинили в нарушении Закона о товарных биржах.

При этом доля скептиков в прогнозе по-прежнему превалирует — 86% на то, что Путин будет править дальше. Некоторые в комментариях даже называют это "легкими деньгами".

Сейчас, поставив 100 тысяч долларов на такой исход, если он сбудется, можно забрать около 15 тысяч сверху. Если ставить на уход Путина и эта ставка сыграет, то со 100 тысяч можно сделать 650 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что ставки на войну в Украине показали неожиданный результат.