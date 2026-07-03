Не тільки Патрушев: епічний конфуз банкіра на зустрічі з Путіним показали у мережі

Глава ВТБ відзначився дивною обмовкою під час зустрічі з російським лідером

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Глава РФ Володимир Путін провів зустріч із керівником банку ВТБ Андрієм Костіним, під час якої останній не зміг вимовити по батькові російського диктатора.

Відповідне відео опублікувало ТАСС у п’ятницю, 3 липня.

На самому початку своєї доповіді (на 11-й секунді відео) голова ВТБ Андрій Костін обмовився і замість "Володимир Володимирович" виразно промовив "Володимир Ілліч", переплутавши по батькові Путіна з по батькові Леніна. Так ролик прокоментувала нейромережа Gemini.

Ми переглянули відео кілька разів, і в промові банкіра людське вухо вловлює "Юрійович". Хай там як, на справжнє по батькові глави Кремля, сказане Костіним взагалі не схоже.

Варто зазначити: російський лідер настільки втратив авторитет навіть у своїй країні, що чиновники вже не вважають за потрібне запам’ятовувати його ім’я та по батькові. Адже випадок із Костіним не перший.

Так, у травні віцепрем’єр РФ Дмитро Патрушев, син помічника президента РФ, якого раніше називали ймовірним наступником Путіна, "зажував" слова і назвав його "Пал Лаїч".

Однак деякі з користувачів почули там "Івановича" і, можливо, це не випадковість. З’явилася версія, що чиновник знав, що спілкується із двійником. "Телеграф" створив кілька мемів і припустив, що станеться з цією "копією" Путіна після гучного викриття.