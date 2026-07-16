Узоры на туалетной бумаге — не просто украшение: вот для чего они на самом деле

Эта деталь напрямую влияет на то, насколько удобно будет пользоваться бумагой

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На рулонах туалетной бумаги можно увидеть тисненые узоры в виде ромбов, точек, цветочков, зигзагов и других. Некоторые уверены, что это сделано для привлекательности товара. Но дело не только в этом.

О функциях тиснения на туалетной бумаги писали пользователи портала вопросов и ответов Quora.

Почему на туалетной бумаге делают тиснение

Дело в технологии производства. Тисненый рисунок — это результат механического продавливания слоев бумаги специальными валами.

Тиснение механически скрепляет слои между собой, поэтому производителю не нужно добавлять дополнительные волокна, чтобы бумага не расползалась в руках. Это одновременно экономия сырья и способ добиться нужной плотности.

Также тиснение на туалетной бумаге нужно для того, чтобы жидкость расходилась равномернее, а не скапливалась в одной точке. А еще благодаря определенному узору бумага может казаться на ощупь более мягкой и воздушной.

Также ровный повторяющийся узор облегчает работу конвейерного оборудования. Такая бумага меньше рвется и застревает при высокой скорости намотки в рулоны.

Таулетная бумага. Фото сгенерировано ИИ

Отдельная причина — узнаваемость бренда. Уникальный тисненый рисунок работает почти как логотип. Покупатель видит знакомый орнамент и ассоциирует ее с определенным качеством. Более сложный, "дорогой" на вид узор подсознательно считывается как сигнал премиальности, даже если по составу целлюлозы продукт не сильно отличается от бюджетного аналога.

На что обращать внимание при покупке

Раз узор — не просто декор, а часть технологии, на него действительно стоит обращать внимание при выборе.

Смотрите не на картинку, а на глубину тиснения. Чем рельефнее рисунок на ощупь, а не только на вид, тем выше вероятность, что бумага будет лучше впитывать и меньше рваться.

Чем рельефнее рисунок на ощупь, а не только на вид, тем выше вероятность, что бумага будет лучше впитывать и меньше рваться. Сравнивайте плотность слоев. Двух- и трехслойная бумага с четким тиснением обычно прочнее однослойной с плоским узором, даже если внешне разница в цене кажется несущественной.

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