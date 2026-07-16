Большие перестановки в Кабмине: Верховная Рада назначила новых министров

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В Украине произошла масштабная перезагрузка Кабинета министров Украины. После отставки министра обороны Михаила Федорова произошел еще ряд важных изменений.

Для этого 16 июля прошло заседание Верховной Рады Украины, где проголосовали за новые решения. В этом материале "Телеграф" сообщает о кадровых перестановках.

Как стало известно, в Верховной Раде назначили:

Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;

Бережной Татьяны Васильевны на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины – Министра культуры Украины;

Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Бедного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;

Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;

Выговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;

Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;

Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;

Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;

Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;

Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Ферчук Оксаны Витальевны на должность министра цифровой трансформации Украины.

Отметим, что в этом перечне нет министра обороны и министра иностранных дел. И на это есть причина, ведь главу оборонного и дипломатического ведомства Верховная Рада назначает по представлению президента Украины. А вот всех остальных министров – по представлению премьер-министра.

Новый состав Кабмина. Инфографика: "Телеграф"

Накануне кадровых изменений в правительстве президент Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции "Слуга народа", во время которой обсуждались возможные перестановки в Кабинете министров. Одним из главных вопросов стала дальнейшая судьба министра обороны Михаила Федорова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто станет лучшим премьером для Украины. Названы два варианта.