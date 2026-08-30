Пылает нефтяной гигант, а важный аэродром сотрясают взрывы: все об атаке на Россию (видео)

На ряде объектов зафиксированы пожары

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на 30 августа в России гремели взрывы после атаки дронов. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод "Киришнефтеоргсинтез", а также на аэродроме в страны в Ейске.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Telegram-каналы публикуют фото и видео с места происшествия.

Удар по "Киришнефтеоргсинтезу"

Взрывы раздались в городе Кириши Ленинградской области РФ. Согласно предварительной информации, атака была совершена по району критически важных установок для переработки нефти.

"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте", — заявил губернатор области.

По объёму переработки (20 млн тонн в год) "Киришинефтеоргсинтез" (Кинеф) входит в пятёрку крупнейших заводов страны. На НПЗ производят все виды топлива, а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, для предприятий бытовой химии и строительной индустрии.

Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". На северо-западе России это единственный нефтеперерабатывающий завод.

Атака по аэродрому

По информации из соцсетей, на аэродроме в городе Ейск Краснодарского края также гремели взрывы. После этого на месте были зафиксированы пожары и детонация БК.

По словам местных, удары пришлись не только по самому аэродрому, но и по военному городку.

Ейский аэродром — военный объект российской авиации, расположенный в Краснодарском крае недалеко от побережья Азовского моря.

Напоним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны атаковали склад DNS в России. Что это за компания и почему она могла попасть под удар.