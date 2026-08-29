Дроны атаковали склад DNS в России. Что это за компания и почему она могла попасть под удар

Вражеская ПВО "нейтрализовала" дроны, направляя их прямо на многоэтажки

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В ночь на субботу, 29 августа, Ростовскую область России атаковали беспилотники. Под удар впервые попал склад DNS — крупной российской торговой сети по продаже цифровой, компьютерной и бытовой техники, а также под атакой находился склад OZON и судостроительное предприятие.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Российские власти заявили, что Ростовскую область массированно атаковали дроны, вражеская ПВО якобы сбила более 70 беспилотников.

Пожар после атаки. Фото: Exilenova+

Район удара затянул дым. Фото: Supernova+

Дым виден издалека. Фото: Supernova+

В сети появились кадры пожара на складе DNS после атаки. Огонь и дым видны издалека.

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Мониторинговые паблики также пишут, что во время ночной атаки был поражен судостроительный завод в районе Аксая (город-спутник Ростова-на-Дону). По предварительным данным, вспыхнул корабль.

В компании OZON подтвердили, что один из их логистических объектов в Ростовской области также попал под удар.

Что такое DNS и почему он мог попасть под удар

DNS – российская торговая сеть по продаже цифровой и бытовой техники, основанная в 1998 году. Компания является одним из самых крупных импортеров и продавцов цифровой, компьютерной и бытовой электроники в РФ.

В крупных распределительных центрах гражданской электроники хранятся платы, контроллеры, микросхемы, системы связи, навигационные модули и источники питания. Их российский ОПК либо ремонтные подразделения используют для сбора и ремонта БПЛА, раций и военной техники.

Кроме того, через такие центры проходят товары двойного назначения, закупленные по схемам обхода санкций. В то же время, Ростовская область является главным логистическим хабом для действующей на востоке и юге Украины группировки российских войск. Логистические комплексы используются для хранения материально-технического обеспечения войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массированной дроновой атаке на Россию в ночь на 24 августа. Тогда пылали три больших хаба Ozon и не только.