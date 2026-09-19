Одни получают тысячи, другим грозит суд: кто имеет право на особую доплату к пенсии

Где проходит граница между законным правом на чернобыльскую доплату и мошенничеством

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Прописка есть, а дом без крыши: в Украине разоблачают схемы с "чернобыльскими" доплатами, из-за которых бюджет теряет миллионы гривен. При этом правоохранители фиксируют лишь частные случаи — реальный масштаб незаконного получения выплат неизвестен.

В масштабе этой схемы и в том, где проходит граница между правом на "чернобыльскую" доплату и незаконным получением выплат, разбирался "Телеграф".

Дома без окон и крыш, где "проживали" ради выплат

Проблема с так называемыми чернобыльскими доплатами существует не один год. После того как суды начали восстанавливать право отдельных пенсионеров на такие выплаты, государство столкнулось со случаями, когда люди пытались подтвердить проживание на загрязненных территориях только документально.

Один из самых показательных случаев правоохранители разоблачили в Житомирской области. По данным следствия, организатор схемы приобрел заброшенный дом в населенном пункте, отнесенном к радиоактивно загрязненной территории, а затем в течение 2022-2024 годов за деньги регистрировал там других пенсионеров. После этого они через суд добивались назначения доплат, хотя фактически в этом населенном пункте не проживали. По делу фигурируют 24 человека, которым, по данным прокуратуры, безосновательно насчитали более 1,5 млн грн пенсионных доплат.

Право или мошенничество: когда прописка становится преступлением

Юристы отмечают: здесь нужно различать две принципиально разные ситуации.

"Сам факт регистрации человека на соответствующей территории не является мошенничеством. Если лицо действительно проживает там и отвечает установленным законом критериям, он имеет право требовать предусмотренные государством социальные гарантии", — отмечают юристы. Центра помощи пенсионерам "Пенсион" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

Проблема возникает тогда, когда регистрация становится чисто формальной, а человек фактически проживает в другом месте, получая деньги за несуществующее проживание в загрязненной деревне.

Судебная практика последних лет разграничивала эти две ситуации. Еще в 2018 году Конституционный Суд Украины определением по делу №6-р/2018 восстановил неработающим пенсионерам, живущим на радиоактивно загрязненной территории, право на доплату в размере одной, двух или трех минимальных зарплат.

"Верховный Суд по спорам о статье 39 Закона №796-XII исходил, в частности, из факта постоянного проживания неработающего пенсионера на территории радиоактивного загрязнения. Причем суд обращал внимание не только на формальное наличие удостоверения, но и на документы о месте и периоде проживания и другие обстоятельства, свидетельствующие о добросовестности поведения", — рассказывают в "Пенсионе".

Самого штампа в паспорте суду маловато. Судьи проверяют, действительно ли человек пользуется коммунальными услугами по этому адресу, получает ли там почту, подтверждают ли соседи его фактическое проживание. Эти детали и отличают законного получателя доплаты от участника схемы.

Как государство проверяет право на "чернобыльскую" доплату

Долгое время закон не устанавливал четкого временного барьера : человек мог прописаться в зоне загрязнения хоть через тридцать лет после аварии и претендовать на доплату наравне с пережившими катастрофу на этой территории. Это и открывало простор для злоупотреблений.

В 2026 году ситуация в корне изменилась: новый закон о госбюджете четко определил, кто именно имеет право на доплату.

"Закон о Государственном бюджете на 2026 год прямо установил: доплату в размере 2595 гривен могут получать неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или гарантированного добровольного отселения, если они проживали или работали там по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года, и в связи с этим получили статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы", — объясняют в Центре помощи пенсионерам "Пенсион".

Главное новшество — временное ограничение. Раньше право на доплату могло возникнуть вне зависимости от того, когда человек поселился в загрязненной деревне. Теперь закон отрезает прописавшихся там уже после катастрофы от тех, кто сделал это задолго до того, как туда пришли деньги.

"Более того, закон прямо предусматривает, что лицам, переехавшим или зарегистрировавшим местожительство в соответствующих зонах уже после аварии, такая доплата не устанавливается", — отмечают юристы центра.

Сколько стоит "чернобыльский" статус и кто на него имеет право

Размер доплат исторически зависел от того, к какой зоне загрязнения отнесен населенный пункт. Всего таких зон в Украине три.

Зона отчуждения — территория, откуда в 1986 году эвакуировали население, и где постоянное проживание запрещено до сих пор.

— территория, откуда в 1986 году эвакуировали население, и где постоянное проживание запрещено до сих пор. Зона безусловного (обязательного) отселения – земли с сильным загрязнением, где годовая доза облучения может превышать 5 мЗв.

– земли с сильным загрязнением, где годовая доза облучения может превышать 5 мЗв. Зона гарантированного добровольного отселения – менее загрязненные территории с возможной дозой более 1 мЗв в год.

Еще недавно неработающие пенсионеры в этих зонах получали доплату, привязанную к минимальной заработной плате — одну, две или три ее величины в зависимости от зоны. Позже правительство перевело расчет на менее выгодный показатель, из-за чего суммы выплат существенно просели. Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась и указала, что доплату следует считать исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что для получателей означало существенно большие суммы, чем предлагал Пенсионный фонд.

Эти судебные победы и сделали "чернобыльский" статус финансово привлекательным, а затем и мишенью для злоупотреблений. Новые правила 2026 года должны отсечь тех, кто не имеет никакого отношения к трагедии 1986 года.

Что это значит для тех, кто уже получает доплату

Для людей, десятилетиями живущих в загрязненных селах и имеющих на руках удостоверение пострадавшего, изменения в законодательстве мало что меняют: они по-прежнему подтверждают свое право обычным пакетом документов о месте жительства.

А вот тем, кто планировал оформить прописку в чернобыльской зоне для доплаты уже сейчас, рассчитывать на выплату не стоит. Закон прямо исключает такую возможность, а полиция и Пенсионный фонд все активнее проверяют фактическое проживание заявителей, а не только штамп в паспорте.

В то же время, согласно новому проекту бюджета, в 2027 году правительство предлагает изменить правила выплаты "чернобыльских" надбавок: доплату неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зонах отселения, планируют увеличить с нынешних 2595 до 2878 гривен — одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В то же время право на эту выплату будут иметь только те, кто проживал или работал в соответствующей зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и имеет статус пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС. Для людей, которые переехали или зарегистрировались там уже после аварии, а также для выехавших из зоны, а затем вернувшихся, доплату предлагают не назначать.