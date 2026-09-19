"Зимняя поддержка" под вопросом, вместо денег могут давать работу: блиц-интервью с министром соцполитики

В Минсоцполитики хотят изменить подход к помощи людям с инвалидностью и оценивать реальные потребности человека

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Выплаты людям с 3 группой инвалидности не отменят, "Зимнюю поддержку" для всех ждать не стоит, а украинцы за границей смогут получить государственные услуги в Unity Hub’ах. Об этом и многом другом "Телеграф" пообщался с министром социальной политики, семьи и единства Украины Денисом Улютиным.

"Зимнюю поддержку" не ждать?

"Телеграф" поговорил с министром о помощи зимой. В прошлом году украинцам уязвимых категорий выплачивали средства "Зимней поддержки", а отдельную сумму всем. В этом году ситуация изменилась. Выплата 19 400 грн касается только прифронтовых территорий и части получателей. Эта выплата финансируется международными партнерами, пояснил Улютин, остальные выплаты нельзя прогнозировать из-за ситуации с бюджетом.

Любые другие программы мы можем обсуждать только после того, как парламент проголосует весь пакет законов, необходимых для того, чтобы мы привлекли соответствующее финансирование, закрыли бюджет и тогда понимали, есть ли у нас средства вообще для того, чтобы мы планировали, предлагали любую другую поддержку. Учитывая состояние бюджета и то, что премьер-министр и министр финансов озвучили, мы пока не можем говорить сейчас о том, что мы будем делать новые программы. Денис Улютин, министр соцполитики

Скандал вокруг выплат людям с инвалидностью

Денис Улютин в начале сентября 2026 г. в одном из интервью сказал об отсутствии смысла в выплатах для людей с 3 группой инвалидности и предложил заменить их развитием социальных услуг. Это вызвало негодование в обществе. В разговоре с "Телеграфом" он подчеркнул, что слова вырвали из контекста и планов отменять выплаты нет.

В то же время, Минсоцполитики хочет ориентироваться на реальные потребности человека: "В случае, если этому человеку нужно даже большая сумма, то мы должны заплатить большую сумму". Главная цель – помочь людям выйти из зависимости от соцвыплат через услуги и поиск работы.

Улютин также рассказал, что готовятся изменить подход к оценке функциональности — Украина переходит на международную систему оценки. Важно, что при ней будут учитываться не только диагноз.

Достаточно сложная такая реформа, которую мы вместе с Всемирным банком внедряем. Она направлена на комплексный анализ по разным четырем критериям и четырем сферам человека с инвалидностью для того, чтобы оказать ему максимально таргетированную помощь. Денис Улютин, министр соцполитики

Из получателей выплат — в киберспециалисты

В Украине планируют переучить людей с инвалидностью на современные профессии. В частности, правительство запускает программу переквалификации для людей с инвалидностью на специалистов по кибербезопасности. В общей сложности программа рассчитана на 2000 человек. "Непосредственно сама программа предусматривает, кроме обучения, и обязательную сертификацию и трудоустройство", — подчеркнул Улютин. Эта профессия пользуется спросом и при этом рабочие места легче адаптировать для людей с инвалидностью, говорит министр.

Денис Улютин

Вместо денег — социальные услуги

Минсоцполитики делает ставку не на выплаты, а на социальные услуги, развивается система подготовки соответствующих специалистов. Среди услуг — уход на дому, сопровождение, "отдых" для родителей детей с инвалидностью, помощь с уходом и учебные услуги. "Все эти услуги, которые дают человеку возможность в данный момент времени участвовать в экономической деятельности. Для меня неприемлемо, когда вместо инклюзии мы создаем для людей исключения. Эти исключения из экономической активности приводят к тому, что мы даже не замечаем этих людей. Мы должны разработать социальную политику, ориентированную на потребности человека, а не просто откупающуюся от него", — отмечает министр.

Центры единства за границей

Украина открывает центры поддержки украинцев за границей – Unity Hub. Они уже работают в Германии (Берлин), Швеции (Стокгольм) и Чехии (Прага). Планируется открытие в Испании, Польше и тому подобное — там, где многие украинцы нашли убежище во время войны. "Помещение предоставляется нам правительствами тех стран или муниципалитетами тех стран, где мы открываем такие хабы. Они оплачивают их. Мы со своей стороны наполняем эти хабы смыслами", — пояснил министр.

В Unity Hub можно получить:

консультации по жизни в стране пребывания;

услуги Пенсионного фонда;

оформление паспортов через ГП "Документ";

консультации по обучению в Украине;

информация о ведении бизнеса в Украине;

образовательные услуги;

культурные мероприятия.

Это часть сети, которая должна привлекать украинцев к возвращению домой. "Мы должны понимать, что возвращение должно быть добровольным и рациональным с точки зрения принятия решения, чтобы люди возвращались в Украину, понимали, куда они возвращаются, что они будут иметь в стране", — объясняет функционал Улютин.

Деньги за возврат в Украину

Улютин подчеркнул — идеи, чтобы украинцам за возврат выплачивали средства, пытаются избегать: "Мы должны избежать в первую очередь внутреннего трения между находящимися в Украине, кто долго здесь проживает, и теми, кто выехал из Украины и будет возвращаться". Международным партнерам предлагают вкладывать средства в общины, куда должны возвращаться украинцы. Это может быть развитие жилищного фонда, школ, садов, социальных услуг и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине рынок нелегальных вейпов расширился. Более 90% продукции может быть вне закона.