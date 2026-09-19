Остался сын. Что известно о супругах, погибших из-за удара КАБ по Сумам

Российская авиабомба попала в их дом

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Роман Трепалин и Алла Корниенко были супругами и работали в исполнительном комитете Сумского городского совета. 18 сентября они погибли в результате российского удара КАБом в многоэтажку, где они находились.

Роману было 52 года, Алле – 45. По данным на сайте горсовета, Роман Трепалин был начальником отдела по конкурсным торгам, а Алла Корниенко – начальником отдела в правовом управлении. У супругов остался сын. По предварительным данным, он был ранен.

Роман Трепалин в 2019 году/Информационный портал Сумского горсовета

Дом в Сумах после удара КАБом/ГСЧС

Коллеги упоминают их как добрых людей. "Великолепные добрые люди и высококвалифицированные работники. Это невосполнимая потеря для их семей и большое горе для всех нас", — пишет заместитель городского головы по деятельности исполнительных органов горсовета Римма Быкова.

Римма Быкова о погибших коллегах в Сумах

Российская авиабомба попала в многоэтажку между третьим и четвёртым этажом. В доме образовались масштабные разрушения. Из-под завалов спасателям удалось извлечь четырех живых людей. Среди них – семилетний мальчик.

Разрушена часть девятиэтажки в Сумах после российского удара/ГСЧС

Пострадали восемь человек/ГСЧС

Специалисты также деблокировали тела двух погибших – мужчины и женщины. В общей сложности восемь человек получили травмы, из них двое пострадавших — дети 7 и 13 лет.

Спасатели разбирают завалы дома в Сумах после удара КАБом/ГСЧС

Семеро из восьми пострадавших в больнице, одна женщина 67 лет лечится амбулаторно.

Ранее "Телеграф" показывал, что происходит на месте атаки РФ по Киеву. Россия попала в землю – образовалась огромная воронка, в учебном заведении и доме рядом выбило окна и повредило фасад.