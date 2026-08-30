Палає нафтовий гігант, а важливий аеродром стрясають вибухи: все про атаку на Росію (відео)

На низці об’єктів зафіксовано пожежі

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У ніч проти 30 серпня у Росії лунали вибухи після атаки дронов. Під ударом опинилися нафтопереробний завод "Киришнефтеоргсинтез", а також на аеродромі до країн Єйська.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Telegram-канали публікують фото та відео з місця події.

Удар по "Кірішнафтооргсинтезу"

Вибухи пролунали в місті Кіріши Ленінградської області РФ. Згідно з попередньою інформацією, атака була здійснена районом критично важливих установок для переробки нафти.

"Над територією Ленінградської області збито 42 БПЛА. Внаслідок атаки БПЛА у промзоні міста Кіріші зафіксовано загоряння, екстрені служби працюють на місці", — заявив губернатор області.

За обсягом переробки (20 млн тонн на рік) " Киришинефтеоргсинтез" (Кінеф) входить до п’ятірки найбільших заводів країни. На НПЗ виробляють усі види палива, а також продукцію для нафтохімічної та лакофарбової промисловості, для підприємств побутової хімії та будівельної індустрії.

Підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнафтогаз". На північному заході Росії це єдиний нафтопереробний завод.

Атака з аеродрому

За інформацією із соцмереж, на аеродромі в місті Єйськ Краснодарського краю також лунали вибухи. Після цього на місці було зафіксовано пожежі та детонацію БК.

За словами місцевих, удари припали не тільки до самого аеродрому, а й по військовому містечку.

Єйський аеродром — військовий об’єкт російської авіації, розташований у Краснодарському краї неподалік узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дрони атакували склад DNS в Росії. Що це за компанія та чому вона могла потрапити під удар.