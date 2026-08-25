Украинские партизаны поздравили Донецк с Днем Независимости прямо в центре города (видео)

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года

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В понедельник, 24 августа, украинское подполье в оккупированном Донецке напомнило, что город остается украинским. Символическая акция была приурочена ко Дню Независимости Украины.

Как свидетельствует видео, поступившее в редакцию "Телеграфа", несколько дронов атаковали центр города. Удар пришелся по российским флагштокам.

На кадрах видно, как БПЛА летят над площадью Ленина в Донецке. В какой-то момент беспилотники выпускают сине-желтый дым, символизирующий флаг Украины, после чего пикируют и поражают символику оккупантов. Таким образом, украинские подпольщики донесли до оккупантов и их прихвостней простое послание: "Донецк — это Украина!".

В результате "поздравлений" пострадал "Ленин". Стелла с профилем "вождя пролетариата" символически рухнула. Также была повреждена металлическая стела со звездой и пластиковый декор оккупантов.

В центре Донецка упал Ленин/Фото: росСМИ

В центре Донецка упал Ленин/Фото: росСМИ

Ранее "Телеграф" сообщал, кто посетил Киев на День Независимости. В украинскую столицу прибыли ряд лидеров стран, однако высокопоставленные представители США визит отложили из-за усиления российских атак.