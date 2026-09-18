Карпаты – энергетический донор Европы. 9 исторических фото Яна Доброносова с саммита в Буковеле

Карпатский саммит стартовал в Буковеле

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В 2026 году Украина начала Карпатскую интеграционную инициативу. Она должна объединить восемь стран Карпатского региона, их области и общины для совместной работы по развитию территорий.

Первый Карпатский саммит стартовал в Буковеле в пятницу, 18 сентября. Мероприятие посетил и корреспондент "Телеграфа".

К региону относятся Украина, Австрия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия и Сербия. Шесть из этих стран являются членами Евросоюза. В общей сложности здесь проживает около 126 миллионов человек, а совокупный ВВП составляет 3,4 триллиона долларов — примерно 15% ВВП ЕС.

Карпатский саммит. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В регионе развиты машиностроение, химическая промышленность, производство оборудования и электронных компонентов, добыча ископаемых и сельское хозяйство. Через Карпаты проходят важные торговые и энергетические пути. Здесь также расположены одни из крупнейших в Европе газовых хранилищ.

Карпатский саммит. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В то же время Карпатский регион до сих пор не имеет общей стратегии развития, подобной действующим для Альпийского и Дунайского регионов. Такие стратегии позволяют получать финансирование ЕС и привлекать крупные инвестиции.

Карпатский саммит. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Первый Карпатский саммит должен начать постоянный диалог между странами и помочь им определить общие направления развития. В ходе мероприятия планируют представить около 100 бизнес-проектов из восьми стран общей стоимостью почти 40 миллиардов евро. Ожидается, что в ближайшие годы экономика Карпатского региона может расти вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС.

Карпатский саммит. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

После саммита планируется подать в Европейскую комиссию заявку на создание отдельной стратегии Евросоюза для Карпат — EUSCARP. Она должна охватить экологию, энергетику, инфраструктуру, цифровизацию, образование, науку, туризм, культурное наследие и экономику.

Карпатский саммит. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В частности, речь идет о восстановлении лесов, защите от паводков и эрозии почв, производстве и транспортировке "зеленого" водорода. Также предлагается строить малые гидроэлектростанции, биогазовые комплексы, солнечные и ветровые станции.

Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди других возможных проектов – автомагистраль Ивано-Франковск – Катовицы, сеть зарядных станций для электромобилей, развитие оптического интернета и 5G, создание местных аграрных центров и трансграничных туристических маршрутов. Страны могут запустить общую платформу для наблюдения за состоянием окружающей среды, экономики и демографии, а также образовательные программы и стажировки.

Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Инициатива должна помочь модернизировать дороги и железные дороги, расширить сеть хранилищ, развивать возобновляемую энергетику и добычу полезных ископаемых. Отдельное внимание планируется уделить совместному производству, соединению энергетических систем разных стран и привлечению инвестиций.

Владимир и Елена Зеленская. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ожидается, что благодаря газовым хранилищам и новым энергетическим проектам Карпатский регион усилит роль в обеспечении Европы энергией. Сотрудничество также должно способствовать дальнейшей европейской интеграции Украины и других стран-участниц.

Владимир и Елена Зеленская. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, час вопросов к правительству в Верховной Раде, который был запланирован на пятницу, 18 сентября, был отменен за считанные минуты до начала. Все потому, что часть Кабинета министров поехала в Буковель на "Карпатский саммит", а многих нардепов даже не предупредили об этом.