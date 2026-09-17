Подпись Трампа может остановить войну? Что украинцам нужно знать об "адских" санкциях США

Санкции могут затронуть российские банки, чиновников, олигархов, теневой флот и энергетические проекты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осталась только подпись Дональда Трампа. Законопроект о масштабных санкциях против России, за который долгое время ратовал один из его авторов, покойный сенатор Линдси Грэм, получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Если президент США его подпишет, то этот закон позволит вводить пошлины до 100% против покупающих энергоносители в России стран, будут введены санкции против российского Центробанка и политической верхушки государства-агрессора.

Главное в законопроекте Грэма о санкциях:

Законопроект дает Трампу полномочия установить до 100% пошлин для основных стран, импортирующих российскую нефть и газ. Ожидается, что это повлияет, по меньшей мере, на пятерых ведущих импортеров российского топлива, включая Китай и Индию. В законе есть ограничения — такие санкции не касаются тех стран, которые уменьшают количество российских энергоносителей и покупают менее 15% объема из РФ.

На любой импорт из России в США президент может установить пошлину 500%.

Санкции против "теневого флота": компаний, помогающих РФ обходить ценовые ограничения и торговать нефтью.

Финансовые санкции: в законе прописаны ограничения против российских банков, финучреждений, способствующих транзакциям и Центробанку РФ.

Закон вводит новые санкции, направленные против российских чиновников, олигархов и членов их семей и против российских энергетических проектов, в частности "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1" и т.д.

По просьбе Трампа в этом законе также расширены детали санкций против Ирана. Автоматическое продление действия санкций прописано до 2031 года, а антитеррористическое ограничение становится бессрочным.

Принципиально, что санкции против РФ инсталлируются на 5 лет. Президент США может приостанавливать действие санкций в интересах США.

Это может наконец привести Россию к столу переговоров и положить конец этому конфликту между Россией и Украиной". Это будет иметь решающее влияние, которое выйдет за рамки того, что можно достичь на поле боя. Это перекроет поток денег, питающих военную машину Путина Джим Риш, член Комитета Сената по международным отношениям

Этот законопроект, впервые поданный покойным сенатором Линдси Грэмом в апреле 2025 года и назван в честь него "Закон Линдси О. Грэмма о введении санкций против России и Ирана 2026 года". Его автором является не только известный покойный сенатор-республиканец, но и демократ Ричард Блументал. Законопроект вызвал раскол среди демократов. Часть из них считает "адские санкции" слишком жесткими и опасается давать Трампу такой рычаг.

Реакция Украины на решение Конгресса США о санкциях

Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Телеграфу" приветствовал введение санкций. Он отметил, что это решение должно стать элементом комплексного давления на Россию.

Именно доходы от продажи нефти позволяют РФ финансировать производство вооружений и компенсировать расходы на фронте. "Украина своими ударами уже создает проблемы для российской нефтепереработки. Теперь важно, чтобы Соединенные Штаты усилили давление на внешние каналы, через которые Россия продолжает получать деньги. Предусмотренные законопроектом тарифы в отношении стран-покупателей российских энергоносителей могут стать действенным инструментом для сокращения этих доходов и повышения цены сотрудничества с Россией", — подчеркнул Власюк.

Отдельно он отметил важность распространения санкций и на Иран, ведь у него с РФ давнее военное сотрудничество.

Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей более дорогостоящим, сложным и менее прибыльным. Это не означает мгновенного прекращения войны, но означает постепенное сокращение возможностей России поддерживать ее нынешнюю интенсивность на поле боя. Санкции должны действовать не как символическое наказание, а как инструмент, непосредственно влияющий на способность России вести войну. Именно такого практического результата мы ожидаем от принятого законопроекта. Владислав Власюк, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европа будет развивать свою систему безопасности, отделенную от США. Планируется, что ассоциированным членом может стать Канада.