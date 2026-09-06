Нефтяной гигант России в огне после атаки дронов: чем важен этот НПЗ и как он выглядит

Возле горящего завода кружит российский разведывательно-ударный вертолёт

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В России 6 сентября в ряде городов прогремели взрывы. В результате, в Рязани был атакован один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает известный волонтер, активист, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, на месте произошел масштабный пожар.

Информация об этом также появилась в паблике Exilenova+. Там же опубликовали кадры с места происшествия.

Сообщается, что возле горящего нефтеперерабатывающего завода летает российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 ("Аллигатор").

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

Рязанский НПЗ — что о нем известно

Предприятие входит в структуру ПАО "Роснефть" и является одним из самых больших НПЗ в России. Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Рязанский НПЗ

Предприятие является одним из главных поставщиков моторного горючего для российских регионов.

Хронология атак по НПЗ в Рязани. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Взрывы в Ростове

По словам Сергея Стерненко, в российском городе Ростов российская РЭБ направила дроны в два многоэтажных дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему ВСУ не разносят РЖД в ответ на удары по "Укрзализныце".