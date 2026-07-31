Ночная атака беспилотников охватила несколько регионов России: появились кадры, как горят НПЗ и Wildberries

Больше всего сообщений о взрывах и пожарах поступало из Волгограда.

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В ночь на 31 июля российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Больше сообщений поступало из Волгограда, где местные жители публиковали видео дыма и пожаров. Российские и мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО и пролетах дронов и в других регионах.

По предварительным данным, под удар мог попасть распределительный центр Wildberries в Волгограде. Речь идет о большом логистическом комплексе площадью около 44 тысяч квадратных метров, который обслуживает Волгоградскую, Астраханскую и соседние области РФ.

Пожар в Волгограде/ Фото Exilenova+

Разгорается сильно/ Фото Exilenova+

Столб дыма над горизонтом/ Фото Exilenova+

Также сообщается о возможном поражении предприятия "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, а также другие нефтепродукты.

Кроме того, источники сообщали об атаках других регионов страны. В частности, взрывы и ПВО фиксировали в Татарстане. В сети появились сообщения об атаке на район Зеленодольска и Нижнекамска, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ — "ТАНЕКО". По данным местных, после объявления воздушной опасности на предприятии производили сброс давления.

Ситуация в Нижнекамске/ Фото Exilenova+

Также об атаке беспилотников сообщали жители Каспийска в Дагестане. По их словам, целью мог быть район морского порта на побережье Каспийского моря. В Казани местные каналы писали о работе противовоздушной обороны, после чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Заметим, что на некоторых снимках видно несколько локаций дыма.

Ситуация в Казани/ Фото Exilenova+

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрывах в оккупированном Крыму. Известно, что на полуострове перебои со светом.