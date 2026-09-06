Нафтовий гігант Росії у вогні після атаки дронів: чим важливий цей НПЗ і як він виглядає
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Біля палаючого заводу кружляє російський розвідувально-ударний гелікоптер
У Росії 6 вересня у низці міст пролунали вибухи. В результаті, в Рязані був атакований один із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє відомий волонтер, активіст, екс-радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, на місці сталася масштабна пожежа.
Інформація про це також з’явилась у паблиці Exilenova+. Там також опублікували кадри з місця події.
Повідомляється, що біля нафтопереробного заводу літає російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").
Рязанський НПЗ — що про нього відомо
Підприємство входить до структури ПАТ "Роснефть" і є одним із найбільших НПЗ у Росії. Потужність заводу становить близько 17 млн. тонн нафти на рік.
Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.
Підприємство є одним із головних постачальників моторного палива для російських регіонів.
Вибухи у Ростові
За словами Сергія Стерненка, у російському місті Ростов російська РЕБ направила дрони у два багатоповерхові будинки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ЗСУ не розносять РЗЖ у відповідь на удари по "Укрзалізниці".