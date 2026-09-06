Нафтовий гігант Росії у вогні після атаки дронів: чим важливий цей НПЗ і як він виглядає

Біля палаючого заводу кружляє російський розвідувально-ударний гелікоптер

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У Росії 6 вересня у низці міст пролунали вибухи. В результаті, в Рязані був атакований один із ключових нафтопереробних заводів у центральній частині РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє відомий волонтер, активіст, екс-радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, на місці сталася масштабна пожежа.

Інформація про це також з’явилась у паблиці Exilenova+. Там також опублікували кадри з місця події.

Повідомляється, що біля нафтопереробного заводу літає російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").

Російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Рязанський НПЗ — що про нього відомо

Підприємство входить до структури ПАТ "Роснефть" і є одним із найбільших НПЗ у Росії. Потужність заводу становить близько 17 млн. тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Рязанський НПЗ

Підприємство є одним із головних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Хронологія атак з НПЗ у Рязані. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Вибухи у Ростові

За словами Сергія Стерненка, у російському місті Ростов російська РЕБ направила дрони у два багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ЗСУ не розносять РЗЖ у відповідь на удари по "Укрзалізниці".