Борт Путина не может приземлиться в РФ: что происходит в небе над Москвой

Почему самолет Путина наматывает круги над столицей

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Самолет главы России Владимира Путина не может сесть в Москве из-за украинских дронов. Он вылетел из Туркменистана несколько часов назад, но приземление в столице РФ оказалось невозможным.

Об этом пишут российские СМИ. По информации ТАСС, кремлевский диктатор сел на борт самолета специального летного отряда "Россия" в международном аэропорту Туркменбаши.

Четыре борта летного отряда "Россия" кружат в зоне ожидания рядом с Москвой. Три из них летят из аэропорта Туркменбаши в Туркменистане, где пару часов назад завершился визит Владимира Путина.

Справка: Специальный летный отряд "Россия" — государственная авиационная структура, подчинённая Управлению делами президента РФ. Он обеспечивает перелеты президента, премьер-министра и других высших должностных лиц России.

Как можно увидеть на интерактивной карте Flightradar24, три борта наматывают круги в районе российской столицы. Главный борт, в котором находится непосредственно глава РФ, вероятно выключил маячки.

Таким образом неизвестно, где и когда сядет Путин, и хватит ли ему горючего, чтобы приземлиться.

Паблики РФ отмечают, что такое происходит впервые с начала войны. Все московские аэропорты закрыты из-за беспилотной опасности. Следующие во Внуково самолеты уводят на запасные аэродромы.

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