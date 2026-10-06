Москву и область атаковали сотни дронов. Пылает самая большая нефтебаза в регионе, обслуживающая самолеты (видео)

Обстрел называют одним из самых больших за два года

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В ночь на вторник, 6 октября, столицу России Москву и область массированно атаковали дроны. По предварительным данным, под удар попала крупнейшая нефтебаза региона – Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Володарская".

Российские власти заявили о более чем 650 дронах

"Телеграф" рассказывает, что известно об атаке на Москву и область. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 5 октября по 5 утра 6 октября в сторону Московского региона якобы летели 650 БПЛА. 105 беспилотников якобы были "уничтожены на подлете в Москву", а на месте "падения обломков" работают экстренные службы, добавил он.

После взрывов горит важная нефтебаза

OSINT-анализ Telegram-канала ASTRA подтвердил, что после атаки горит самая большая нефтебаза в Московской области. Пожар зафиксирован на Линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Володарская".

Она расположена вблизи поселка Володарского и села Константиново. По данным местных жителей, горят два резервуара.

Самолеты вынуждены были вернуться

В росСМИ заявили, что эта атака стала одной из самых масштабных за последние два года. Из-за воздушной угрозы четыре самолета, летевших в Москву из Турции, вернулись обратно. Авиакомпании "Россия" и "Победа" меняют расписание рейсов.

ЛПДС "Володарская" горит после атаки — что о ней известно

Она является крупнейшей нефтебазой Московского региона, входящей в состав ОАО "АК "Транснефтепродукт". Она осуществляет хранение и транспортировку по трубопроводам автобензинов, авиационного и дизельного горючего.

В год оборот "Володарской" насчитывает 3 млн. тонн нефтепродуктов. Сырье поступает из Московского и Рязанского НПЗ, а разветвленная сеть продуктопроводов напрямую соединяет станцию с ключевыми аэропортами Московского узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 20 сентября беспилотники также атаковали Москву и область. Под ударом находились нефтеперерабатывающий завод, ТЭЦ и складские помещения.