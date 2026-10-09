Борт Путіна не може приземлитися в Росії: що відбувається в небі над Москвою

Чому літак Путіна намотує кола над столицею

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Літак глави Росії Володимира Путіна не може сісти в Москві через українські дрони. Він вилетів із Туркменістану кілька годин тому, але приземлення у столиці РФ виявилося неможливим.

Про це пишуть російські ЗМІ. За інформацією ТАРС, кремлівський диктатор сів на борт літака спеціального льотного загону "Росія" у міжнародному аеропорту Туркменбаші.

Чотири борти льотного загону "Росія" кружляють у зоні очікування поряд із Москвою. Три з них летять з аеропорту Туркменбаші у Туркменістані, де кілька годин тому завершився візит Володимира Путіна.

Довідка: Спеціальний льотний загін "Росія" — державна авіаційна структура, підпорядкована Управлінню справами президента РФ. Він забезпечує перельоти президента, прем’єр-міністра та інших вищих посадових осіб Росії.

Як можна побачити на інтерактивній карті Flightradar24, три борти намотують кола у районі російської столиці. Головний борт, в якому перебуває безпосередньо глава РФ, імовірно вимкнув маячки.

Таким чином, невідомо, де і коли сяде Путін, і чи вистачить йому пального, щоб приземлитися.

Паблики РФ зазначають, що таке відбувається вперше з початку війни. Усі московські аеропорти закриті через безпілотну небезпеку. Літаки, що слідують у Внуково, відводять на запасні аеродроми.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 6 жовтня, Москву та область масовано атакували дрони, що призвело до авіаколапсу. Понад 200 рейсів було скасовано або затримано. Крім того, під удар потрапила найбільша нафтобаза регіону – Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Володарська".