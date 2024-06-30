"Мы это сделаем": Беларусь вслед за Россией начала размахивать "ядерной дубинкой"

В Беларуси винят НАТО в росте напряжения

В Беларуси рассматривают возможность применения ядерного оружия в определенных ситуациях. Например, к таковой может относиться "угроза суверенитету и независимости" страны.

Об этом в эфире местного канала ОНТ рассказал глава генштаба Беларуси Павел Муравейко. Он назвал предоставленное Россией тактическое ядерное оружие "одним из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора".

"Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", — сказал он.

Он пожаловался на то, что якобы у беларусской границы размещено около 20 тысяч военнослужащих стран НАТО, из которых шесть тысяч — американские войска. При этом он добавил, что в Минске внимательно наблюдают за их поведением.

"Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий", — сказал Муравейко.

Однако он все же добавил, что по линии военных все же существуют контакты, а стороны имеют здравый смысл.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2024 года Беларусь безвозмездно получила от России тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер". Белорусский диктатор Александр Лукашенко тогда заявил, что это оружие было передано стране не на хранение и добавил: "Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости".