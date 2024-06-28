Путин идет на обострение: сделано заявление насчет ядерного оружия

Российский диктатор снова пытается осуществить эскалацию войны

Президент России Владимир Путин угрожает, что начнет производить ракеты меньшей и средней дальности. Таким образом РФ хочет ответить на размещение аналогичного оружия США за пределами страны.

Об этом российский диктатор заявил во время заседание с постоянными членами Совета безопасности 28 июня, передают росСМИ. Он назвал страны, в которых американская власть размещала подобного типа ракеты.

Президент РФ напомнил, что в 2019 году США вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РМСД). Россия же в свою очередь объявила тогда же, что продолжит воздерживаться от производства таких ракет и размещениях из на сухопутных видах вооружений. Однако, в случае, если США разместят РМСД за пределами своей страны или проявят другие "недружественные шаги", то Россия поднимет вопрос об отмене этого одностороннего моратория.

По словам Путина, США якобы разместили ракеты меньшей и средней дальности сначала в Дании, а позже на Филиппинах. При этом президент РФ выразил сомнение, что с территории этих стран в принципе вывозили ракеты.

Исходя из этого, он заявил, что условия вынуждают Россию отказаться от моратория, начать производство РСМД и разместить на территориях дружественных государств. Это, по мнению Путина, вынудит европейские страны задуматься о "последствиях эскалации геополитического противостояния с Россией".

"России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности в ответ на размещение такого оружия США за своими пределами", — сказал Владимир Путин.

Ракеты меньшей и средней дальности — это баллистические и наземные крылатые снаряды, дальностью полета 500-1000 км и 1000-5500 км с ядерным зарядом. Мораторий на их использование и производство был подписан между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после визита Владимира Путина в КНДР на передовой заметили помощь от Кима. В частности, уже передана артиллерия.