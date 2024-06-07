Путин бряцал "ядеркой" и аж перекрестился: новые заявления диктатора о войне, Украине и переговорах

"Лидер" РФ говорит, что сейчас якобы нет причин использовать ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин сделал новую порцию нелепых заявлений насчет Украины, ее власти, мобилизации в России и войны. В частности, "лидер" РФ в очередной раз заговорил о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского и заикнулся о переговорах.

Об этом всём он сказал в пятницу, 7 июня, выступая с речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин заявляет, что якобы в Украине произошла узурпация власти, то есть, проще говоря — захват власти.

"Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти в этой стране", — сказал диктатор.

Помимо того он отчитался о якобы успехах своих захватчиков на фронте.

"Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других, прилегающих территорий, все планы будут реализованы…ВС РФ с начала года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км территории", — заявил Путин.

Задел диктатор и тему переговоров, заявив, что они должны соответствовать сегодняшним реалиям.

"Возможные переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях", — говорит "президент" РФ.

Не забыл Путин и побряцать ядерным оружием в своей манере:

"Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, такие пока не наступили" .

Также Путин говорит, что Россия может провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет.

Диктатор даже перекрестился на словах о ядерном оружии. Но несмотря на это, он продолжает упоминать о нем при каждом своем выступлении.

Что касается мобилизации, то якобы сейчас в России нет необходимости ее проводить, "потому что у ВС РФ другая тактика".Кроме того он добавил, что "конфликт можно закончить быстрее, но жизнь военных важнее. При всем при этом, Россия вовсе не считается со своими потерями, ведь по данным Генштаба, по состоянию на 8 июня страна-агрессор потеряла уже 516 тысяч своих оккупантов (только за последние сутки было ликвидировано больше тысячи).

"Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", — заявил он.

Путин добавил, что с начала этого года пришли якобы добровольно в военкоматы и подписали контракты свыше 160 тыс. человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая Путин проводил пресс-подход к российским СМИ в аэропорту Ташкента и сделал новые заявления о войне в Украине, легитимности Зеленского.