"Ми це зробимо": Білорусь слідом за Росією почала розмахувати "ядерною палицею"

У Білорусі звинувачують НАТО у зростанні напруги

У Білорусі розглядають можливість застосування ядерної зброї у певних ситуаціях. Наприклад, до такої може належати "загроза суверенітету та незалежності" країни.

Про це в ефірі місцевого каналу ОНТ розповів голова генштабу Білорусі Павло Муравейко. Він назвав надану Росією тактичну ядерну зброю "одним з останніх аргументів і тез, яка виступає як стримуючий фактор".

"Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити і, можете не сумніватися, ми це зробимо, якщо суверенітету та незалежності нашої країни буде створено загрозу", — сказав він.

Він поскаржився, що нібито біля білоруського кордону розміщено близько 20 тисяч військовослужбовців країн НАТО, з яких шість тисяч — американські війська. При цьому він додав, що у Мінську уважно спостерігають за їхньою поведінкою.

"Ми чудово бачимо, що сьогодні поблизу наших кордонів блок НАТО і Сполучені Штати проводять чотири операції або місії. На всі можливі та немислимі провокації у нас сьогодні напрацьовані варіанти дій", — сказав Муравейко.

Однак він все ж таки додав, що по лінії військових все ж таки існують контакти, а сторони мають здоровий глузд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2024 року Білорусь безоплатно отримала від Росії тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер". Білоруський диктатор Олександр Лукашенко тоді заявив, що ця зброя була передана країні не на зберігання і додав: "Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету та незалежності".