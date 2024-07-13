Ситуация дошла до развязки: Лукашенко отдал приказ войскам на границе Украины

На границе останутся лишь подразделения сил спецопераций

Беларусь отводит свои войска из районов на границе Украины в места их постоянной дислокации. В то же время белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что напряжение было "ликвидировано" и вновь обвинил Запад в эскалации напряжения.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство BELTA. Отмечается, что Лукашенко 13 июля лично посетил совещание, которое прошло неподалеку от украинской границы и приказал отвести войска.

"Хочу, чтобы люди знали (я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке): ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы", — сказал Лукашенко.

По его словам, украинская сторона должна понимать, что Минск воевать не собирается, а затем приказал Минобороны отвести войска в места постоянной дислокации.

Он также в очередной раз обвинил Запад в эскалации напряжения на границах Польши и Литвы.

"Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить", — добавил Лукашенко.

Как сообщалось ранее, с последних дней июня белорусские войска находились в режиме повышенной боевой готовности из-за якобы переброски войск с украинской стороны границы. В ГПСУ это назвали информационным вбросом при поддержке России.