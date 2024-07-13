Ситуація дійшла до розв’язки: Лукашенко віддав наказ військам на кордоні України

На кордоні залишаться лише підрозділи сил спецоперацій

Білорусь відводить свої війська з районів на кордоні України до місць їхньої постійної дислокації. Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що напруга була "ліквідована" і знову звинуватив Захід в ескалації напруги.

Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA. Зазначається, що Лукашенко 13 липня особисто відвідав нараду, яка пройшла неподалік українського кордону і наказав відвести війська.

"Хочу, щоб люди знали (я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці): ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їх відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону", — сказав Лукашенко.

За його словами, українська сторона має розуміти, що Мінськ воювати не збирається, а потім наказав Міноборони відвести війська до місць постійної дислокації.

Він також вкотре звинуватив Захід у ескалації напруги на кордонах Польщі та Литви.

"Тому північно-західний напрямок — там хлопці мають бути готові до всього. Вони нас провокують, щоб втягнути в ці розбірки, у цю війну. Не можна цього допустити", — додав Лукашенко.

Як повідомлялося раніше, з останніх днів червня білоруські війська перебували в режимі підвищеної бойової готовності через нібито перекидання військ з українського боку кордону. У ДПСУ це назвали інформаційним вкиданням за підтримки Росії.