"Это все, на что они способны": эксперт оценил риски нападения войск Лукашенко на Украину

Диктатор является верным союзником России

В то время как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска приведены в высокую боеготовность на границе с Украиной, для непосредственного втягивания белорусской армии в войну нет предпосылок. Кроме того, у Беларуси нет для этого ни ресурсов, ни мотивации, ни возможностей.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный "РБК-Украина". Он напомнил, что Беларусь отдала все свое оружие России.

"Кто будет воевать со стороны Беларуси? Белорусская армия? Которая отдала все свое оружие РФ, у которой несчастные 3-4 батальона и мотивация ниже плинтуса. Просто какой смысл, за что им воевать? Все что они могут делать — это психологические атаки. Напряженности какие-то там, или эмигрантов отправлять в Европу. Вот это все, на что они способны», — подчеркнул он.

Напомним, 2 июля Лукашенко заявил, что белорусские пограничники переведены на усиленный вариант несения службы у границы с Украиной. Также войска ПВО и ВВС Беларуси и России приведены в высокую боеготовность, на позиции выведены РСЗО "Полонез" и РК "Искандер". В то же время он отметил, что РБ не собирается вступать ни в какие боевые действия. Диктатор добавил, что "НАТО не хочет заканчивать войну в Украине и хочет вовлечь в боевые действия и Беларусь". При этом Лукашенко заявил, что этого не допустит.

Как сообщал "Телеграф", спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что многочисленные заявления Беларуси о росте напряженности на границе с Украиной, которые в последнее время распространяются по инфопространству, являются лишь очередным шагом информационной операции в поддержку России. Прибегает страна-соседка к такому не в первый раз.