Без России не обошлось? В ГПСУ объяснили, почему Беларусь истерит о напряженности на границе с Украиной

Белорусь уже придумывала ранее противодействие провокациям, чтобы оправдать свои действия

Многочисленные заявления Беларуси о росте напряженности на границе с Украиной, которые в последнее время распространяются по инфо-пространству, являются лишь очередным шагом информационной операции в поддержку России. Прибегает страна-соседка к такому не в первый раз.

Но Украина, имея прецедент начала полномасштабного вторжения, когда часть войск РФ зашла из Белоруссии, имеет право делать все для защиты своей границы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Беларусь уже не первый раз предоставляет такую информацию, что Украина представляет угрозу, Украина усиливается, Украина укрепляется. Сейчас очередной виток этой информационной операции, которую проводит Беларусь при поддержке России… Они с 21 числа проводят проверку боеготовности своих подразделений, поэтому, возможно, это один из компонентов, чтобы перебросить ответственность на Украину еще раз", — отметил Демченко.

Заявления же Беларуси о готовности "противодействовать провокациям" спикер прокомментировал, указав на события 24 февраля 2022 года. Тогда РБ совершила самую главную провокацию 24 февраля 2022 года, когда открыла свою границу для российских войск.

"И к сожалению, сейчас Беларусь продолжает поддерживать страну-террористку в этой полномасштабной войне, которая развязана против нашего государства. Поэтому граница с Беларусью для нас по-прежнему остается угрожающим направлением, и мы продолжаем укреплять его как с инженерной точки зрения, так держать там необходимое количество наших сил и средств, чтобы не допустить каких-либо действий, которые могут идти именно с территории Беларуси", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Напомним, в комментарии "Телеграфу" Андрей Демченко уже говорил, что Беларуси нечего волноваться, ведь все действия Украины на границе направлены на его усиление и защиту нашего государства, а не на угрозу соседнему.