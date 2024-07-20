Расстрел на паузе: судьбу приговоренного к смертной казни врача в Беларуси решают драматические переговоры с Германией

Ранее он работал в отделе Госдепа США

Ведомство внешней политики Германии и Министерство иностранных дел Беларуси ведут переговоры о 30-летнем немце Рико Кригере, приговоренном к смертной казни. Он был военным врачом германского Красного Креста.

Об этом сообщил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА. По его словам, Германия получила консульский доступ от Беларуси к осужденному "в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями".

"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме продолжаются по линии Министерства иностранных дел двух стран", — добавил Глаз.

Других деталей представитель не сообщил.

Напомним, что Минский областной суд приговорил Рико Кригера к смертной казни по следующим статьям: незаконные действия по огнестрельному оружию, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание или участие в "экстремистском" формировании, агентурная деятельность, наемство и акт терроризма.

Отметим, что осужденный мужчина был военным врачом немецкого Красного Креста, ранее работавшим специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине.

Пока неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.

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