Готують до обміну? У справі засудженого до страти німця в Білорусі стався новий поворот

Німця звинувачують за шістьма серйозними статтями

У Білорусі помилували громадянина Німеччини Ріко Крігера. Раніше його засудили до страти.

Рішення про помилування було ухвалене особисто білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Інформацію про це оприлюднив telegram-канал "Пул першого", який пов’язують із його пресслужбою.

У повідомленні вказано, що Крігера визнали винним за шістьма статтями кримінального кодексу, після чого його засудили до страти. 30 липня він звернувся до Лукашенка із проханням про помилування.

Як відомо, Крігер був військовим лікарем німецького Червоного Хреста, який раніше працював спеціалістом з безпеки у відділі Держдепу США в Берліні, також вважається, що його справа пов’язана з діяльністю полку імені Кастуся Каліновського, який складається з білоруських добровольців на службі ЗСУ.

У Білорусі йому інкримінують "незаконні дії з вогнепальною зброєю", "порушення роботи громадського транспорту або шляхів сполучення", "створення або участь в екстремістському формуванні", "агентурна діяльність", "найманство" та "терористичний акт".

У мережі вже з’явилися припущення про те, що Крігера хочуть поміняти на офіцера російських спецслужб Вадима Красікова, який відбуває в Німеччині довічний термін за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі

Варто зазначити, що російський соціолог та політичний аналітик Ігор Ейдман раніше розповів "Телеграфу", що між Росією, Німеччиною, США та Білоруссю може готуватися масштабний обмін ув’язненими. Тому не виключено, що помилування Крігера якось із цим пов’язане.