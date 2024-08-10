Беларусь обвинила Украину в "провокациях": без угроз не обошлось

Минск сделал грозное заявление

Министерство иностранных дел Беларуси задалось вопросом о необходимости закрыть представительство Украины в Минске. Причиной тому стал якобы пролет украинских беспилотников в сторону России через белорусскую территорию.

Для обсуждения этого вопроса в МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины Ольга Тимуш. Об этом пишет Белта.

Отмечается, что украинскому дипломату передали ноту протеста после заявления диктатора Александра Лукашенко о том, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси.

"Если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белоруской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в беларусском Минобороны уже показали видео, на котором виден якобы сбитый украинский БПЛА.

Как сообщалось ранее, 10 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что несколько ударных БПЛА залетели на территорию Беларуси, после чего их сбили. После этого на границе Украины были развернуты дополнительные средства ПВО и баллистическое оружие.