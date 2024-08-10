Беларусь усиливает свои позиции на границе с Украиной: какую технику пригнали и почему

Внимательно следят за обстановкой и готовы реагировать на любые изменения

Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы "Искандер" и РСЗО "Полонез" на фоне "сбития" над республикой якобы наших дронов. Этот приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

По словам Министра обороны Виктора Хренина, белорусское вооружение будет переброшено на Гомельское и Мозырское направления. Об этом пишет пропагандистское издание Belta.

Хренин подчеркнул, что именно "украинская провокация" привела к такой реакции Лукашенко. Ведь якобы 9 августа в воздушном пространстве Беларуси обнаружили "воздушные объекты, направлявшиеся с территории Украины". По словам главы Минобороны, после пересечения госграницы воздушные цели классифицировали как беспилотные летательные аппараты и якобы уничтожили.

"Военные части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы Полонез и комплексы Искандер, получили задание на совершение маршей в назначенные районы", — заявил он.

Хренин добавил, что также происходит наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации. Беларусь внимательно следит за обстановкой и готова реагировать на любые ее изменения.

Напомним, Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси якобы уничтожило украинские дроны, направлявшиеся "в сторону Беларуси и РФ" вечером 9 августа. По его словам, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в район российского Ярославля.

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