"Их было около десятка": Лукашенко сделал порцию заявлений о якобы атаке Украины

Беларусь не оставит без ответа "украинские провокации"

Противовоздушная оборона (ПВО) Беларуси якобы уничтожила украинские дроны, направлявшиеся "в сторону страны и РФ" вечером 9 августа. По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, военно-воздушные силы (ВВС) страны "были переведены в повышенную боевую готовность".

Об этом сообщает белорусское пропагандистское издание Belta.

"В 19 часов 4 минуты на высоте полутора километров и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня утром происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", — отметил картофельный фюрер.

Он подчеркнул, что якобы часть целей была уничтожена над территорией Беларусь, а остальные были "переданы" РФ.

"Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", — сказал правитель Беларуси.

Лукашенко утверждает, что сначала дроны якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль. Но были перехвачены уже русскими системами ПВО.

"Зачем это Украине, я не понимаю. Нам нужно разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа какие-либо провокации не останутся", — сказал он.

По словам самопровозглашенного президента, украинцы оккупацией Курщины и атакой на Беларусь показывают, что они не готовы к миру, поэтому продолжают эскалацию.

"Два дня назад произошла атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров – 30-35 уже сегодня", – добавляет Лукашенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лукашенко стремительно поправился и плохо видит. Чем картофельный фюрер может болеть.