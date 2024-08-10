Білорусь звинуватила Україну у "провокаціях": без погроз не обійшлося

Мінськ зробив грізну заяву

Міністерство закордонних справ Білорусі запитало про необхідність закрити представництво України в Мінську. Причиною цього нібито став проліт українських безпілотників у бік Росії через білоруську територію.

Для обговорення цього питання в МЗС було викликано тимчасову повірену у справах України Ольга Тимуш. Про це пише Белта.

Наголошується, що українському дипломату передали ноту протесту після заяви диктатора Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі.

"Якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлене питання щодо доцільності його подальшої присутності в Мінську", — зазначили у відомстві.

Крім того, у білоруському Міноборони вже показали відео, на якому видно нібито збитий український БПЛА.

Як повідомлялося раніше, 10 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що кілька ударних БПЛА залетіли на територію Білорусі, після чого їх збили. Після цього на кордоні України було розгорнуто додаткові засоби ППО та балістичну зброю.