"Уеду в деревню": Лукашенко сделал неожиданное заявление о смене власти в Беларуси

Власть в Беларуси когда-нибудь поменяется

Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал готовить людей к тому, что в будущем на его место придет кто-то другой. По его словам, он уже сам говорит об этом публично.

Об этом Лукашенко сказал 10 августа во время встречи с жителями агрогородка Городище. Его слова приводят белорусские СМИ.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что Президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", — сказал он.

По словам Лукашенко, он хочет оставить мирную страну следующему руководству и уехать жить в деревню.

"Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в последнее время в сети вновь пошла волна слухов о том, что Лукашенко якобы тяжело болен, на что указывает то, что он тяжело дышит и с трудом перемещается.

Стоит отметить, что ему вскоре исполнится 70 лет, при этом в СМИ появилась информация о том, что он так и не восстановился после операции на колене.