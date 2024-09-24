Не выглядел случайным: новые данные о залете Як-130 из Беларуси в Украину

Залет цели в воздушное пространство Украины мог быть провокацией со стороны России и Белоруссии

Во вторник, 24 сентября, в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси залетела нескоростная воздушная цель – она долетела до стыка Киевской и Житомирской областей. По предварительным данным, речь идет об учебно-боевом самолете Военно-воздушных сил Беларуси Як-130.

О том, была ли реальная угроза и чего достигали Россия и Беларусь, сообщает "Телеграф" со ссылкой на OSINT-паблик. Так, Telegram-канал "Белорусский Гаюн" пишет, что после вывода с аэродрома "Бобруйск" 4 штурмовика Су-25 на их место были переброшены 2 учебно-боевых самолета Як-130. В течение недели самолеты не менее 4 раз совершали полеты. В свою очередь, штурмовики Су-25 были опрокинуты на аэродром "Лида", ближе к литовской границе.

Кроме того, по данным "Гаюна", два Як-130 не менее 4 раз совершали полеты на прошлой неделе.

В настоящее время военной угрозы залеты этих самолетов из Беларуси в Украину не несут. По данным того же "Гаюна", численность белорусской группировки на украинской границе по состоянию на 15 сентября составила 1600 человек. Тем не менее есть вероятность того, что Александр Лукашенко провоцирует Украину по указанию из Кремля.

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