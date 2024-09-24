В Украину залетел боевой самолет из Беларуси? Что известно о непрошенном госте

Самолет способен нести до 3 тонн боевой нагрузки

Во вторник, 24 сентября, не скоростная воздушная цель пересекла государственную границу Украины и долетела до "стыка" Киевской и Житомирской областей. По предварительным данным, это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси.

Именно это стало причиной объявления воздушной тревоги в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

Як-130 — это российский учебно-боевой самолет, который может использоваться в качестве легкого ударного самолета и нести до 3 тонн боевой нагрузки. "Телеграф" рассказывает о том, что из себя представляет Як-130 и чем он может быть опасен.

Что известно о самолете Як-130

Як-130 — это российский учебно-боевой самолёт, который способен выполнять манёвры, характерные для истребителей четвёртого и пятого поколений. Репрограммирование системы управления позволяет готовить лётчиков не только для российских боевых самолётов, но и для самолётов НАТО. В боевой модификации может использоваться как лёгкий ударный самолёт.

Их производят на Иркутском авиационном заводе в РФ. Первый полёт опытный образец Як-130 совершил 25 апреля 1996 года и лишь в декабре 2009 года были полностью завершены испытания модели.

Характеристики самолёта позволяют использовать его в качестве лёгкого штурмовика, самолёта-разведчика, истребителя-бомбардировщика и самолёта радиоэлектронной борьбы.

Самолет способен нести до 3 тонн боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.д.) на девяти наружных узлах подвески.

Размах крыла составляет практически 10 метров, а максимальная скорость достигает 960 км/час.

В августе 2024 года в РФ представили Як-130М, дополнительно вооруженный ракетами класса "воздух – воздух" и высокоточными средствами поражения класса "воздух – земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения.

Данная модификация, сохраняя учебные качества, представляет собой полноценный легкий истребитель.

Стоимость Як-130 составляет около 15 миллионов долларов США (на экспорт). Данный самолет находится на вооружении РФ, Беларуси, Бангладеша Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Ирана.

По подсчетам экспертов, Беларусь по состоянию на 2020 год располагала 12 Як-130.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда достанут ракеты, которые РФ получила от Ирана. Эксперт отметил, что иранцы заявляют, что данное вооружение способно поражать цели с точностью от 3 до 10 метров. При этом боеголовка имеет вес от 50 до 100 килограмм.