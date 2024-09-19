Лукашенко хочет сотрудничать с Украиной, но сравнил ее с "ДНР"

Лукашенко сравнил отношения с Украиной с отношениями с так называемой "ДНР"

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, сделал заявление о сотрудничестве с Украиной. Во время встречи с главарем так называемой ДНР Денисом Пушилиным он выразил готовность развивать отношения как с оккупированным Россией регионом, так и с Украиной.

Лукашенко отметил продолжительную историю сотрудничества между Беларусью и Донецкой областью, когда она еще была в составе Украины. По информации пресс-службы Лукашенко, встреча с Пушилиным состоялась в Минске.

Детали разговора Лукашенко и Пушилина

В ходе общения белорусский лидер отметил, что сотрудничество между Беларусью и Донецким регионом имеет давнюю историю. Он подчеркнул готовность продолжать и развивать эти отношения вопреки сложной ситуации, которая длится уже десять лет.

"Что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена с тех пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и сейчас. Тем более что определенные наработки есть, база создана", — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный белорусский президент отметил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же началах, что и с самопровозглашенным образованием на оккупированной территории Донецкой области. Этим он фактически приравнял независимое государство к непризнанному образованию на оккупированной территории.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко рассыпался в абсурдных угрозах. В этот раз он предупредил весь мир о последствиях нападения на его страну.