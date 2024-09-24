Не виглядав випадковим: нові дані про заліт Як-130 з Білорусі до України

Заліт цілі в повітряний простір України міг бути провокацією з боку Росії та Білорусі

У вівторок, 24 вересня, у повітряний простір України з боку Білорусі залетіла нешвидкісна повітряна ціль — вона долетіла до стику Київської та Житомирської областей. За попередніми даними, йдеться про навчально-бойовий літак Військово-повітряних сил Білорусі Як-130

Про те, чи була реальною загроза і чого досягали Росія та Білорусь, повідомляє "Телеграф" із посиланням на OSINT-паблік. Так, Telegram-канал "Беларускі Гаюн" пише, що після виведення з аеродрому "Бобруйск" 4 штурмовиків Су-25 на їхнє місце було перекинуто 2 навчально-бойові літаки Як-130. Протягом тижня літаки щонайменше 4 рази здійснювали польоти. У свою чергу, штурмовики Су-25 були перекинуті на аеродром "Ліда", ближче до литовського кордону.

Крім того, за даними "Гаюна", два Як-130 не менше 4 разів здійснювали польоти минулого тижня.

Зазначається, що зараз військової загрози зальоти цих літаків з Білорусі в Україну не несуть. За даними того ж "Гаюна", чисельність білоруського угрупування на українському кордоні станом на 15 вересня становила 1600 чоловік. Тим не менш, є ймовірність того, що Олександр Лукашенко провокує Україну за вказівкою з Кремля.

Раніше ми розповідали, про те, куди дістануть ракети, які РФ одержала від Ірану. Самі іранці зазначають, що це озброєння здатне вражати цілі із точністю від 3 до 10 метрів.