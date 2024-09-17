Начнется Третья мировая: Лукашенко рассыпался в абсурдных угрозах

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко снова сделал громкое заявление. В этот раз он предупредил весь мир о последствиях нападения на его страну.

По словам Лукашенко, любое нападение на Беларусь приведет к началу Третьей мировой войны. Об этом сообщило государственное агентство БЕЛТА.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война", — сказал Лукашенко на праздновании Дня народного единства.

Он также добавил, что Белоруссия готова защищаться. Страна, по его словам, имеет для этого все необходимое.

"Белорусское миролюбие не надо брать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что блефую. Нет. Нам как никогда раньше есть чем ответить ", — подчеркнул самопровозглашенный президент РБ.

Напомним, недавно Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине и ситуации безопасности вокруг Беларуси. В частности, он отрицал наличие нацистов в Украине.

Кроме того, "отец" пригрозил, что белорусско-украинскую границу ВСУ смогут пройти только с огромными потерями, потому что она, якобы, заминирована как никогда. Высказался он и по поводу ядерного оружия — будто Россию толкают к его применению.

Ранее "Телеграф" писал, почему Лукашенко не выгодно вторжение в Украину. Об этом рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований и заместитель председателя правления Института исследований внешней политики Дов Закхейм.