"Путин выигрывает каждый день": у Байдена рассказали, кто ответственный за то, что Украина не получила помощь США

Ситуация с промедлениями выгодна только России

В Конгрессе США существует сильная поддержка Украины, а потому если законопроект о помощи будет вынесен на голосование, то его точно примут. Однако теперь все зависит от спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который может этого не сделать.

Как сообщает The Hill, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что единственным бенефициаром в этой ситуации остается российский диктатор Владимир Путин.

"Реальность такова, что Путин каждый день выигрывает от того, что Украина не получает необходимых ей ресурсов, и Украина страдает", — отметил он.

Салливан подчеркнул, что в Палате представителей имеется сильная двухпартийная поддержка законопроекта о выделении помощи и большинство законодателей проголосуют за него, если Джонсон вынесет его на голосование. Теперь же, говорит чиновник, история наблюдает за тем согласится ли спикер Палаты представителей вынести документ на голосование или нет.

"Если он это сделает, это проголосуют, и Украина получит то, что ей нужно для успеха. Если он этого не сделает, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет основным бенефициаром этого", — добавил Салливан.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на большой срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.