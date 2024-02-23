"Нам этого не забудут": Байден обратился с заявлением к Конгрессу относительно Украины

Задержка помощи от США играет на руку только Путину

В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд евро Украине. Он отметил, что завтра, 24 февраля, будет вторая годовщина полномасштабного вторжения.

Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высокие и касаются не только ее, но и всего мира. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта", — сказал Байден.

Он отметил, что пора твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с союзниками и партнерами. Байден призвал доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются.

По словам президента США, законопроект предусматривает срочное финансирование Украины. Он также инвестирует в американскую промышленную оборонную базу. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, США могут укрепить свою безопасность, безопасность в Европе и противостоять президенту России Владимиру Путину. Баден подчеркнул, что задержка этого законопроекта играет на руку только диктатору.

"НАТО сильнее, больше и сплоченнее, чем когда-либо. И беспрецедентная глобальная коалиция из 50 стран в поддержку Украины во главе с Соединенными Штатами остается преданной оказанию критической помощи Украине и привлечению России к ответственности за ее агрессию", — сказал президент США.

Ранее "Телеграф" писал, что Байден ввел против России 500 новых санкций.