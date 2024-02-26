В США миниатюрную версию Bugatti продают по цене квартиры в Киеве (фото)

Три из 5 таких авто уже проданы.

Миниатюрная модель машины Bugatti Type 59 стоит дороже, чем многие обычные транспортные средства или же как квартира в новостройке в Киеве.

За 28 тысяч долларов продают коллекционную модель Bugatti Type 59. Об этом рассказывает Motor1.

Чем уникален этот экспонат

Bugatti Type 59 – это спортивный автомобиль, который выпускался компанией Bugatti в 1934-1939 годах. Он был создан для участия в гонках и оснащен мощным 3,3-литровым двигателем. Изготовлено всего 7 экземпляров этой модели. Это сделало ее одной из самых редких и ценных машин в истории автопрома.

Особым этот автомобиль делает изображение Жана-Пьера Вимилля, известного автогонщика, принявшего участие в соревнованиях для автокомпании Bugatti и выигравшего несколько крупных гонок, в том числе 24 часа Ле-Мана в 1937 и 1939 годах. Его телосложение, точный внешний вид и позу пытались воспроизвести согласно тому, как он выглядел в гонке в 1935 году.

Компания создала модель авто в масштабе 1:8 на основе сканов шасси Type 59 с номером 59122. Этой моделью в реальном размере владеет Ральф Лорен. Подробно все очень тщательно — от циферблатов приборов и даже до кожаных ремней капота.

На фото представлен автомобиль в первозданном состоянии после гонки — даже с грязью. Процесс разработки авто занял 5000 часов. Использовали тысячи деталей. Модель обойдется в 28 тысяч 20 долларов. Изготовят таких экземпляров всего 5 штук, причем 3 из них уже проданы. Поэтому миниатюрная версия авто будет еще более редкой, чем полноразмерная.

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