"Вот он, конец света))": украинские блогеры отреагировали на сбой в Facebook, Instagram и других интернет-сервисах

Пользователи массово жаловались на проблемы

Известные украинские блогеры и общественные деятели отреагировали на масштабный сбой в социальных сетях платформы Meta Facebook и Instagram. Проблемы с доступом к соцсетям продолжались более часа.

Так, один из основателей политической партии "Демократический Топор" Антон Швец высказал свое предположение о причинах сбоя. По его мнению, он произошел из-за неправильных действий сотрудников Meta, которые обновляли сайт.

"Судя по изменению интерфейса, ФБ упал, потому что кто-то криво накатал обнову на прод (конечную версию сайта. – Ред.). И это корпорация стоимостью в триллион долларов. Триллион. Ппц", — написал Швец.

Журналист и основатель проекта Ukraіner Богдан Логвиненко поинтересовался у своих подписчиков, как они отреагировали на сбой в работе соцсетей.

Также на сбой отреагировал и экс-нардеп Борислав Береза. Он спросил, заработал ли у всех подписчиков Facebook.

Народная депутат Марьяна Безуглая после возобновления работы соцсети сделала новый пост в Facebook. Она опубликовала селфи.

Основатель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram также прокомментировал сбой. Он посоветовал Facebook и Instagram подписаться на его канал.

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий также пожаловался на сбой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что именно затронул сбой в Facebook и Instagram и что могло стать его причиной.