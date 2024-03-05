У Facebook и Instagram таинственный сбой, зацепило и другие соцсети и мессенджеры: что произошло

Сообщают о масштабном сбое

Во вторник, 5 марта, в социальных сетях платформы Meta Facebook и Instagram произошел таинственный сбой. Пользователи жалуются, что Facebook невозможно войти, а в Instagram не обновляется лента. У других соцсетей и мессенджеров также возникли проблемы.

Сервис Downdetector подтвердил, что у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. Также не работает мессенджер.

В частности, более 60% пользователей проблемы с вебверсиями, а 9% вообще не могут авторизоваться.

По состоянию на 17:42 более Instagram получил более 56 тыс. жалоб о сбое.

Кроме того, количество жалоб по Facebook на ресурсе Downdetector стремительно растет и превысило 125 тыс. за считанные минуты.

Некоторые СМИ сообщают, что сбои зафиксированы по всему миру.

Вскоре на сервисе Downdetector появились жалобы о сбое в работе ряда других платформ. В частности, Х, YouTube, сервисах Google, WhatsApp, TikTok и других.

Ранее "Телеграф" писал, что в популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank снова произошел масштабный сбой. При этом у некоторых программа продолжает нормально работать.