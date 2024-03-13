Конгресс США поддержал запрет TikTok: почему соцсеть считают опасной
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Документ теперь должен пройти через Сенат
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о запрете в стране видеохостинга TikTok. Сервис обвиняют в тесных связях с компартией Китая.
Как передает CNN, документ поддержало большинство представителей республиканцев и демократов. 352 конгрессмена поддержали такое решение и 65 высказались против.
Теперь же он должен пройти через Сенат, однако в настоящее время трудно спрогнозировать, получит ли она там необходимую поддержку или нет.
В Вашингтоне обвиняют компанию-владельца ByteDance в том, что она имеет тесные связи с компартией Китая, а значит может использовать TikTok для сбора информации о пользователях и тем самым представлять угрозу для национальной безопасности США.
Поэтому американские законодатели выдвигают условия к ByteDance о том, чтобы отделить TikTok и сделать сервис полностью независимым в течение пяти месяцев после принятия закона. В противном случае хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придется прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance, отмечает телеканал CNBC.
В ByteDance, в свою очередь, отвергает обвинения в связях с китайской правящей верхушкой. Представитель TikTok даже выступил с утверждением, что законопроект станет "попранием прав 170 миллионов американцев".
Стоит отметить, что государственным чиновникам в США запрещено пользоваться приложением с февраля 2023 года. Позже штат Монтана запретил у себя приложение TikTok.
Как сообщалось ранее, в феврале TikTok был запрещен для чиновников Финляндии. Полиция предупредила, что персональные данные могут оказаться в руках китайских спецслужб