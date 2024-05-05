"Нет ничего плохого в том, чтобы быть солдатом ХАМАС": в США антиизраильских протестующих консультируют радикальные группировки

Некоторые из этих групп открыто поддерживают ХАМАС

В США проходят масштабные протесты в кампусах университетов по всей стране. А некоторые их организаторы провели совещания с членами радикальных организаций, которым запретили посещать протесты.

Об этом говорится в отчете Wall Street Journal. Отмечается, что речь идет об антиизраильской организации "Национальные студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) или бывших членов леворадикальной группы "Черные пантеры", которые в 60-70-х годах выступали за насильственное отстаивание прав чернокожих американцев.

Хотя центров, координирующих протесты в кампусах США не существует, но в докладе отмечается, что NSJP активно делится советами по тому, как вести себя во время протестов.

Например, в сообщении от 25 апреля там посоветовали "диверсифицировать тактику" протестов и проиллюстрировали это сценой бросания дымовой шашки, перепрыгивания через барьеры и возведением баррикад.

Отмечается, что некоторым отделениям NSJP запретили посещать университетские городки за нарушение правил. В том числе им запретили посещать протест в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Также издание упоминает о заседании "Сопротивление 101", которое должно было пройти в этом же университете в сотрудничестве с канадской Сетью солидарности палестинских заключенных "Самидун". Эта группа, как сообщается, праздновала нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Заседание было дважды запрещено университетом и в конечном итоге было проведено онлайн.

"Нет ничего плохого в том, чтобы быть членом ХАМАС, быть лидером ХАМАС, быть бойцом ХАМАС… Это люди, которые находятся на передовой линии, защищающие Палестину", — рассказала во время встречи координатор "Самидун" Шарлотта Кейтс.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС, которая базируется в Секторе Газа, совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, а еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию.

С тех пор Израиль подвергался критике в том, что его ответ на эту атаку был слишком жестоким, а также в препятствовании поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа. При этом суд в Гааге даже рассматривает возможность из-за этого выдать ордер на арест некоторых израильских чиновников, включая премьера страны Биньямина Нетаньяху.

При том в самом Израиле говорят, что не остановят военную кампанию до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью расформирован.