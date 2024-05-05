"Немає нічого поганого у тому, щоб бути солдатом ХАМАС": у США антиізраїльських протестувальників консультують радикальні угруповання

Деякі з цих груп відкрито підтримують ХАМАС

У США відбуваються масштабні протести у кампусах університетів по всій країні. А деякі їх організатори провели наради із членами радикальних організацій, яким заборонили відвідувати протести.

Про це йдеться у звіті Wall Street Journal. Наголошується, що йдеться про антиізраїльську організацію "Національні студенти за справедливість у Палестині" (NSJP) або колишніх членів ліворадикальної групи "Чорні пантери", які у 60-70-х роках виступали за насильницьке відстоювання прав чорношкірих американців.

Хоча центрів, що координують протести в кампусах США, не існує, але в доповіді зазначається, що NSJP активно ділиться порадами щодо того, як поводитися під час протестів.

Наприклад, у повідомленні від 25 квітня там порадили "диверсифікувати тактику" протестів та проілюстрували це сценою кидання димової шашки, перестрибування через бар’єри та зведенням барикад.

Зазначається, що деяким відділенням NSJP заборонили відвідувати університетські містечка за порушення правил. У тому числі їм заборонили відвідувати протест у Колумбійському університеті у Нью-Йорку.

Також видання згадує про засідання "Опір 101", яке мало пройти в цьому ж університеті у співпраці з канадською Мережею солідарності палестинських ув’язнених "Самідун". Ця група, як повідомляється, святкувала напад терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Засідання було двічі заборонено університетом та зрештою було проведено онлайн.

"Немає нічого поганого в тому, щоб бути членом ХАМАСу, бути лідером ХАМАСу, бути бійцем ХАМАСу... Це люди, які знаходяться на передовій лінії, що захищають Палестину", — розповіла під час зустрічі координатор "Самідун" Шарлотта Кейтс.

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС, яке базується в Секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, а ще 240 людей було взято до заручників. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію.

З того часу Ізраїль критикував те, що його відповідь на цю атаку була надто жорстокою, а також у перешкоджанні надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Газа. При цьому суд у Гаазі навіть розглядає можливість видати ордер на арешт деяких ізраїльських чиновників, включаючи прем’єра країни Біньяміна Нетаньяху.

При цьому в самому Ізраїлі кажуть, що не зупинять військову кампанію, доки ХАМАС не буде повністю розформований.